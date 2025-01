„See jääb eluks ajaks meelde!“ Tormis Laine jõudis MK-etapil taas punktidele

„Objektiivselt võttes olen tänase võistluspäevaga loomulikult rahul, kuid eks sportlase hinge jääb alati midagi kriipima. Ma näen et potentsiaali on nii palju rohkem – veel kõrgemale tõusmiseks pean suutma slaalomi treeningmahtu kasvatada,“ lisas ta.

Šveitsi pealtvaatajate suhtes jagus eestlasel aga üksnes kiidusõnu. „Adelbodeni maailmakarikaetapp on üks kõige lahedamatest – fännid on tasemel! Iga suusataja unistus on sellisesse finišisse sõita. Teise sõidu stardis ma juba ülevalt kuulsin neid ja finišisse jõudes olid kaasaelajad tõeliselt häälekad – see jääb eluks ajaks meelde,“ ütles ta.