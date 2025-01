Esapekka Lappi: autoralli on jõudnud absurdi

Eelmisel hooajal Hyundai eest viiel rallil osalenud Lappi on terve sügise pidanud Hyundaiga läbirääkimisi, kuid tulemuseni pole jõutud.

„Naljakas, et täishooaja lepingut on tänapäeval palju lihtsam saada kui poole kohaga sõitja lepingut. Sama seis on olnud juba paar aastat,“ tõdes Lappi Iltalehtile.

Kuna 33-aastasel Lappil on kolm last, on täishooaja sõitmine tema jaoks välistatud.

„Olukord on omamoodi absurdne. Rallimehed ei taha enam nii intensiivselt sõita. Programm on liiga raske – liiga palju võistlusi,“ sõnas Lappi, rõhutades, et rallikalendri koostamisel sõitjate arvamust ei küsita.

Tänavune WRC hooaeg lõppeb Saudi Araabias Jeddahi etapiga, kuigi Lappi sõnul ei taha ükski rallimees sinna erinevatel põhjustel minna.

„Või ei saa me [sõitjad] asjast aru, aga promootor saab,“ ütles soomlane Saudi Araabia etapi mõttekuse kohta.

Lappi on juba teada andnud, et tema rallikarjäär ilmselt ei jätku. „Tore, et jõudsin sellele tasemele ja sain professionaaliks. See on juba saavutus. Oli ka edu. Muidugi on alati arenguruumi ja oleksin võinud paremini sõita. Aga arvan siiski, et see oli tore reis: sain uusi sõpru, nägin palju maailma, sain uue ellusuhtumise.“

2025. aasta autoralli MM-sari algab juba vähem kui kahe nädala pärast Monte Carlos.

