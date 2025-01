DELFI VIDEO | Ivo Van Tamm raputas Keila haavadele soola: neil kolm meest viskavad punkte ja teised väga ei aita

„Keila on vigastustega kimpus olnud ja üritasime kolmele põhimängijale fookuse panna. Vaadates skooritablood, siis selle ülesandega me hakkama ei saanud. Ei teagi, kas see on hea või halb, kui kolm meest viskavad nii palju punkte ja ülejäänud meeskond väga ei aita. Samas muidugi liidrid tegid oma töö ära ja saime ainult kahepunktilise võidu,“ rääkis Pärnu mängumees Ivo Van Tamm pärast mängu.