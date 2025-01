Spordipealinna avasündmus muudab lauluväljaku suusakeskuseks

„Spordipäevade eesmärk on võimaldada inimestel pingevabas keskkonnas tutvuda erinevate aladega ning leida endale uus harrastus. Võistlusärevust keegi kartma ei pea, sest tegemist on spordialade sissejuhatavate treeningutega,“ lausus Ossinovski.

Sammuväljakutse alustas suure hooga

1. jaanuarist käivitus eestlaste arendatud liikumisrakenduses FitSphere’is kogu 2025. aasta jooksul vältav väljakutse „7000 sammu“, mille eesmärk on koguda kokku 2,4 miljonit sammu iga osaleja kohta. Kui esialgu tundub see hirmuäratav, siis tegelikult on see vaid 200 000 sammu kuus ehk keskmiselt alla 7000 sammu päevas.