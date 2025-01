Renee Teppani ärevad päevad Liibüas. „Olen õnnelik, et tulema sain. Korraks oli tunne, et ei lastagi riigist välja“

Diagonaalründaja Renee Teppan lendas pärast jõulupühi Liibüasse ja plaanis sinna hooaja lõpuni mängima jääda. Üsna kiirelt sai aga selgeks, et tegemist on paigaga, kust tuleb võimalikult kiiresti minema saada. Tänaseks päevaks on ta käed löönud Pärnuga, vallandanud eelmise agendi ning sõlminud lepingu võrkpallimaailma tippagentuuriga.