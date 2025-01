Kaaberma, kelle käe all võitsid epeenaised olümpiakulla, ühe MM- ja kaks EM-tiitlit, lisaks peotäie kahvatumaid medaleid, sai kõvasti kriitikat, kui Pariisi olümpiast kõrvale jäädi ning ta pani ameti maha. Nüüd on naiskond peata – ise korraldatakse laagreid, tehakse plaane... Valitsev Euroopa meister Irina Embrich on võistlustel mänedžer, jookseb paberitega ringi, lisaks paneb naiskonnavõistlusele kooseisu paika, teeb vajadusel vahetusi ning lõpuks vehkleb kah. Kõik justkui sujuks – Fujairahi turniir võideti, Vancouveris oldi viiendad (koosseisus ka Nelli Differt, Katrina Lehis ja Julia Beljajeva) – aga Embrich ei taha tiimi vedada, sest see pole jätkusuutlik.