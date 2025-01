Pariisi Basketballi juht: aeg näitab, mida meie hämmastav meeskond suudab Euroliigas korda saata

Kas te ootasite enne hooaja algust Euroliigas sellist starti?

Teadsime, et meil on väga andekad mängijad ja hämmastav meeskond, kuid isegi kui ambitsioonikus on osa meie klubi DNA-st, oli hooaja algus meie jaoks ilmselgelt suur verstapost, et saada rohkem meediakajastust ja teenida lugupidamine kõigi Euroliiga meeskondade juures.