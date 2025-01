Genka hakkab Eesti vabavõitlust edendama

Värskelt omanikuvahetuse teinud liiga seab eesmärgiks spordiala arendamise ja populariseerimise mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt. Genka tuntus ja kirg ala vastu aitab korraldajate sõnul liiga vastu avalikku huvi tuntavalt tõsta.

„Kui tihtipeale on nii, et mingi ägeda sündmuse korraldajad otsivad omale tuntud nägusid ja teevad neile erinevaid koostööpakkumisi, siis sel juhul juhtusid sündmused hoopis vastupidi – kui nägin uudist, et Rajule antakse hoogu juurde, siis võtsin korraldajatega ise ühendust. Ütlesin, et mehed, te teete lahedat asja ja ma tahan aidata,“ sõnas Evecon Raju OÜ nõukogu liige Henry Kõrvits.

„Kuigi ma tänaseks ise suur spordimees pole, siis spordipisik minus on säilinud ning olen lisaks korvpallile ka vabavõitluse suur fänn. Liitusin nõukoguga, sest tahan Eesti sporti maailmas edasi aidata ja kohalikku MMA kultuuri kasvatada. Vabavõitlus on võrreldes näiteks paljude teiste spordialadega vägagi lihtsasti ligipääsetav ala, vaja on ju selleks ainult paari lühikesi pükse,“ lisas Kõrvits.

Võistluse peakorraldaja ja liigat läbi selle ajaloo vedanud Ott Tõnissaare sõnul saab koostöö Eesti popkultuuri suurkujuga olema põnev ja arendav. „Ootused on loomulikult kõrged, kuid Henryl on ette näidata korralik kogemuste pagas Eesti Hip Hop Festivali korraldamisel ning Raadio 2 ja Tallinnfilmi juhtimisel. Usun, et läbi tema saame oma sõnumid paremini massidesse ning kaasame MMA kogukonda veelgi rohkem tublisid inimesi,“ lisas Tõnissaar.

Liiga järgmine võistlus toimub juba 22. veebruaril Tartus A. Le Coq spordimajas ning seejärel järjekorras 18. sündmus toimub 20. septembril Tallinnas Tondiraba Jäähallis.

