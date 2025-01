TÄNANE OTSEBLOGI | Marten Liiv alustab EMil medalijahti

Kiiruisutamise sprindi mitmevõistluse meeste 500 meetri esimene sõit algab reedel meie aja järgi kell 20.28. 1000 meetri esimene sõit on kavas algusega kell 21.55. Lisaks Liivile on eestlastest stardis ka Joonas Valge , kes teenis EM-pääsme viimasel hetkel.

Liiv rääkis eelmisel nädalavahetusel Delfile, et ta on EM-iks täiesti valmis. „Kui võrrelda eelmiste aastatega, olen jõusaalinäitajate järgi tugevam, jalgratta seljas efektiivsem ning jääl on videopildi põhjal mu kehaasend parem,“ sõnas Liiv.