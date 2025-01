OTSEBLOGI | Marten Liiv tõusis EMil otsustava sõidu eel neljandaks

Kokkuvõttes juhib De Boo koondisekaaslase Scheperkampi ees 1,54 sekundiga. Kolmikjuhtimise on Hollandile taganud Prins, kes kaotab liidrile juba 2,64 sekundiga. Liivi lahutab pronksist 0,27 sekundit.

Teine stardis olev eestlane, Joonas Valge on kokkuvõttes 19. kohal. Tänase 500 meetri ajaks sai ta 36,66.

Võistluse avapäev

Liiv rääkis eelmisel nädalavahetusel Delfile, et ta on EM-iks täiesti valmis. „Kui võrrelda eelmiste aastatega, olen jõusaalinäitajate järgi tugevam, jalgratta seljas efektiivsem ning jääl on videopildi põhjal mu kehaasend parem,“ sõnas Liiv.