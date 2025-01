BLOGI | Marten Liiv lõpetas EMi mitmevõistluse avapäeva kuuendana, poodium on haardeulatuses

Üldarvestuses edestab De Boo avapäeva järel Scheperkampi 0,58 ja Žurekit 0,71 sekundiga. Liiv jagab esimeste sõitude järel kuuendat kohta (+1,00) ja Valge on 20. (+4,75).

Homne võistluspäev algab meessprinterite jaoks kell 12.23, kui kavas on teine 500 m sõit. Mitmevõistlus kulmineerub aga kell 15.05 Liivi meelisala 1000 m sõiduga.

Liiv rääkis eelmisel nädalavahetusel Delfile, et ta on EM-iks täiesti valmis. „Kui võrrelda eelmiste aastatega, olen jõusaalinäitajate järgi tugevam, jalgratta seljas efektiivsem ning jääl on videopildi põhjal mu kehaasend parem,“ sõnas Liiv.