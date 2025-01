Novak Djokovici karm süüdistus: mind mürgitati Austraalias

„Sain aru, et selles Melbourne’i hotellis anti mulle toitu, mis mind mürgitas,“ rääkis Djokovic väljaandele GQ. „Ma pole sellest kunagi avalikult rääkinud. Austraaliast koju jõudes märkasin, et mul on veres suur hulk raskemetalle. Tõesti oli kõrge plii ja elavhõbeda sisaldus.“