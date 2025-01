Latvala algavast hooajast: Neuville ja Tänak on kindlasti kõvad

24-aastane Rovanperä sõitis mullu MM-sarjas vaid poole kohaga ega suutnud mõistagi tiitliheitlusse sekkuda.

Latvala ütles Ilta-Sanomatele, et kui nad Rovanperäga 2023. aasta novembris lepingut pikendasid, oli nende konkreetne nõue, et soomlane peab tänavu sõitma täishooaja. „Kui kaalusime lepingut ja Kalle tahtis poolt hooaega, arutasime, et meie võiks talle ühe aasta anda poolikuks, aga mitte kahte.“

„Eelmisel aastal meil individuaalses tiitliheitluses sõitjat ei olnud. Sai üsna selgeks, et kui tahad meistritiitli nimel võidelda, pead sõitma terve hooaja. Ka Kalle oli selleks valmis,“ lausus Latvala.

Tiimijuht on Monte Carlo ralli eel toimunud testisõidu põhjal soomlase panusega rahul.

„Seni nähtu põhjal tundub, et tal on entusiasmi ja motivatsiooni küllaga,“ kiitis Latvala Rovenperä.

Lisaks Rovanperäle sõidavad tänavu Toyotas Elfyn Evans, Sami Pajari, Takamoto Katsuta ja Sébastien Ogier.

Küsimusele, kes on Rovanperä suurim ohustaja Toyota meeskonna sees, vastas Latvala: „Huvitav küsimus. Elfyn on tugev ja stabiilne võistleja. Kui ta pidi vastutust üksi kandma, mängis surve suurt rolli. Nüüd, kus Kalle samuti täishooaja kaasa teeb, on surve Elfynile leevenenud. Ma näen, et see on võib-olla suurim tegur, mis võib talle [Evansile] jõudu anda.“

Latvala lisas: „Muidugi loodan, et meie esinumbri peamine väljakutsuja tuleb meie tiimist, aga selge on see, et ka Neuville ja Tänak on tõesti kõvad.“

Hooaja avaetapp Monte Carlos sõidetakse juba 23. - 26. jaanuaril.

