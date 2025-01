EIS toetab kolme rahvusvahelist spordisündmust kokku 190 000 euroga

EISi turismijuht Anneli Lepp märkis pressiteate vahendusel, et Eestis toimuvad rahvusvahelised spordi- ja kultuurisündmused mõjutavad riigi mainet. „Rahvusvahelise publiku- ja osavõtuhuviga ürituste positiivne mõju ei kajastu üksnes meie hotellistatistikas, vaid ulatub tänu turundusele ja meediakajastustele Eestist kaugemale ning on kindlasti pikaajalisem kui sündmuse toimumisaeg. Kvaliteetsed rahvusvahelise tähelepanuga spordivõistlused ja kultuuriüritused toovad positiivset nähtavust rahvusvahelises meedias ja kasvatavad huvi Eestisse reisimise vastu,“ kommenteeris Lepp.

„Kuna Otepää on suhteliselt väike koht ja kõik huvilised kohapeale siiski ei mahu, on toetus äärmiselt oluline, et toota selle abil Eesti etapist kvaliteetset telepilti, mis jõuab Euroopas ja maailmas ligikaudu 25–30 miljoni inimeseni. Lisaks aitab see tutvustada Lõuna-Eesti imelist loodust, suusaradu ja muidki piirkonna võlusid laiemale publikule ning kutsuda väliskülastajaid Otepääle talverõõme nautima ka pärast võistlusi,“ selgitas Loit.