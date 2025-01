TÄNA DELFI TV-s | Keila Coolbet võõrustab oma endise abitreeneri juhendatavat Pärnu Sadamat

Keila Coolbet asub hetkel 7 võidu ja 9 kaotusega 9. kohal, Pärnu Sadam on 6 võidu ja 10 kaotusega 12. positsioonil.

Keila meeskond on saanud kolm nappi kaotust järjest: alla on jäädud Ogrele 82:85, Läti ülikoolile 69:71 ja Liepajale 77:78. Pärnu Sadamal on samal ajal käsil kahemänguline võiduseeria: alistati Keila KK 98:68 ja Viimsi 80:70.