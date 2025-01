Eesti laskesuusataja lõpetas ootamatult sportlaskarjääri

„Ma ei näe, et on õige käia maailma tasemel võistlemas, kui ei taha enam nii palju pingutada. Spordivärk ei olnud mulle eriti tulus. Kuna see ei toonud mulle elatist sisse, oleksin pidanud nii ehk naa minema tööle ja ma ei näinud end sellise sportlasena,“ selgitas Heldna, kes tegi lõpliku otsuse kodus, kui oli haigeks jäänud ja saanud enam isegi IBU karikale minna.