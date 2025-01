Eestlased loovutasid Dakari rallil kaks kohta. „Ühel kiviplatool kadus järg nii ära, et ei saanud üldse aru, kus oleme“

„Dakari esimene nädal on tehtud ja oleme 12. kohal. Kui nädal aega tagasi oleks öelnud, et on selline koht, siis oleks ikka väga hea olnud, aga nüüd on süües isu kasvanud,“ kommenteeris Männama.

„Maratonkatse on tehtud. Pikad päevad olid, navigeerimise osas väga intensiivne, eriti eile. Täna tundus ka väga hea, aga siis kadus ühel kiviplatool järg nii ära, et ei saanud üldse aru, kus oleme. See võttis aega, aga saime tagasi. Eile oli rehviteema, jagasime enda omasid, aga sellega kaasnes alati peatumine, positsiooni kaotamine ja tolmus sõitmine. Aga see on mängu osa ja see on okei ning koht on ka hea,“ lisas Lepik.