Paul Aron sai tõsise konkurendi: Alpine`i F1 meeskond palkas Colapinto

Alpine`i nõunik Flavio Briatore: „Meil on väga hea meel, et jõudsime Williamsiga kokkuleppele Franco Colapinto lepingu sõlmimiseks. On selge, et Franco kuulub praegu motospordi parimate noorte talentide hulka. On aus öelda, et tema esitused on olnud algaja piloodi jaoks väga muljetavaldavad. Me vaatame tulevikku ja temaga lepingu sõlmimine tähendab, et meil on suur hulk noori sõitjaid, kellega koos töötada meeskonna arendamise ja edu nimel.“