Kevor Palumets liitus Slovakkia kõrgliigaklubiga

„Ta [Palumets] on ideaalses vanuses mängija, kellel on suurepärased omadused number kuue positsioonil mängimiseks. Ta on väga perspektiivikas ja samas on tal juba ka palju kogemusi,“ kiitis Podbrezova klubi tegevjuht Miroslav Poliacek eestlast.

22-aastane Palumets on ülemineku üle õnnelik. „Slovakkia liiga on kõrge tasemega, nii et minu karjääri jätkamiseks on see suurepärane koht. Meie meeskond on noor ja näljane, meil on kvaliteetsed treenerid,“ kommenteeris eestlane klubi koduleheküljel.