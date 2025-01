Cronimet liigas kohtuvad Võru Barrus ja Pärnu VK, Tartu Bigbank ja Selver x TalTech sõidavad Lätti

Tabeliliidrina läheb nädalavahetusele vastu Pärnu meeskond, kel on 13 mänguga kogutud 25 punkti. Neile järgneb 24 punktiga (11 mängu) Tartu Bigbank ja 20 punktiga (12 mängu) Võru Barrus. Jekabpilsi Luši on 20 punktiga neljas, Robežsardze/Riia 16 punktiga viies, Ezerzeme/DU hoiab 11 punktiga kuuendat positsiooni ning Selver x TalTech on 10 punktiga viimasel real.

Reedel kell 19.00 kohtuvad Daugavpilsis sealne Ezerzeme/DU ja Tartu Bigbank.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul on tema meeskonna asjad sujunud plaanipäraselt, ent diagonaalründaja Jack Williams on mõnda aega platsilt eemal.

„Oleme olnud heas treeningrütmis ja trennide kvaliteet on olnud hea ning loodan, et see kandub ka mängudesse üle. Williams käis detsembri lõpus plaanitud küünarliigese operatsioonil ja on neli nädalat eemal, ent taastumine on seni hästi edenenud. Ülejäänud põhimehed on rivis,“ andis Rikberg hetkeseisust ülevaate Eesti Võrkpalli Liidu pressiteate vahendusel.

„Põhiturniiri mõistes on olukord jätkuvalt väga tasavägine ja tabeli tipus heitleb rohkem kui kaks meeskonda. Sisuliselt on kolmas ring veel ees ja punkte laual omajagu. Daugavpils on selline üllatusvõimeline meeskond, kes on küll tasemelt teistest nõrgem, aga suutnud samas alistada nii Selveri kui Pärnu. Kui nad saavad hästi minema, siis võivad nad väga hästi mängida. Praegu on neil olnud pikem paus ja ei tea, millises seisus meeskond on. Me läheme pärast 6-tunnist bussireisi otse mängule, eks see veidi keeruline on, aga loodetavasti suudame hästi esineda,“ lisas peatreener.

Reedel kell 19.30 lähevad Jekabpilsis vastamisi Jekabpilsi Luši ja Selver x TalTech.

Selveri peatreener Andres Toobal peab läbi ajama ühe sidemängijaga, sest meeskonnast lahkunud Arshdeep Dosanjhile pole asendust leitud. Lisaks taastub operatsioonist Lincoln Williams.