Kui Ralfi noorema venna Paul Aroni (20) lepingust Alpine’i F1 tiimi varusõitjana on viimaste nädalatel räägitud palju, siis väheteada on fakt, et ka Ralf on tihedalt ühe kuningliku sarja võistkonnaga seotud. Nimelt on ta juba kolm aastat töötanud Sauberi (varasema nimega Alfa Romeo) juures arendussõitjana.