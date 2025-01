Sebastien Ogier`d tabas Monte Carlo ralli testisõidul tagasilöök

Kuna hooaja avaetapini Monte Carlos on jäänud vaid paar nädalat, teevad Toyota ja Hyundai meeskonnad hetkel Prantsusmaa Alpides testisõite.

WRC-pilootide testisõidu avas teisipäeval Kalle Rovanperä, kes sai Toyota Rally1 autoga mägedes sõita korralikes talvistes tingimustes. Pärast soomlast võttis Toyotas testimise üle Ogier. Paraku olid kaheksakordsel maailmameistril hoopis teistsugused tingimused kui tema meeskonnakaaslasel. Nimelt sai Prantsuse ralliäss sõita vaid täiesti kuival asfaldil, kirjutab Soome ralliportaal Rallit.fi.

Ogier, kes jahib Monte Carlo MM-rallil juba kümnendat võitu, rääkis juba varem Rally.fi-le, et tal on hooaja alguses olnud muresid. Kuna WRC-masinatelt eemaldati algavaks hooajaks hübriidseade ja MM-sari sai uue rehvitarnija - Hankooki -, on muudatusi palju, kuid testimisvõimalused väga piiratud.

„Muutusi on tõesti palju. Ma arvan, et see saab olema Monte Carlo ralli, milleks olen kogu oma karjääri jooksul kõige vähem valmistunud. Kuid tõenäoliselt on see sama kõigi teistega,“ ütles Ogier detsembris.

„Praegu on raske midagi ennustada. Meil on jaanuaris ainult üks testipäev, mis on väga oluline, et saaksime uue üldpaketi kohta võimalikult palju teada saada. Pärast seda anname endast parima,“ lisas Ogier.

Ilmselgelt valmistas vaid kuivadel oludes testimine prantslasele suure pettumuse.

Ogier testimine:

Thierry Neuville`i test lumistes oludes:

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada