Kõva töö, riskimine ja omajagu õnne. Kuidas Paul Aron vormel 1 tiimi jõudis

20-aastane vormeliäss Paul Aron on viimase paari hooajaga tõusnud üheks vormelimaailma hinnatuimaks noorsõitjaks. Nii teenis ta tänavuseks aastaks lepingu Alpine’i F1 tiimi varusõitjana. Kogu karjääri jooksul on talle toeks ja abiliseks olnud 26-aastane vend Ralf.

Vennad Aronid käisid külas taskuhäälingusaates „Mis tunne on?“ ja rääkisid lähemalt vormelimaailma köögipoolest ja F1 sarja jõudmisest. Miks oli hea, et Pauli koostöö Mercedese juuniorprogrammiga 2023. aasta lõpus lõppes? Kui raske on jõuda ühest sarjast teise ning mida on selleks peale tulemuste ja raha veel vaja?