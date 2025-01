USA-s jõuliselt pilti tõusnud korvpallur Henri Veesaar: tunnen ennast sellise korvpallurina, kes peaksingi olema

20-aastase ja 213 cm pikkuse Veesaare roll kasvas pärast Leedu tsentri Motiejus Krivase jalavigastust, mille tõttu on tema hooaeg lõppenud.

Kolmes Big 12 konverentsi kohtumises on Veesaar pakkunud selliseid esitusi:

30. detsembril 90:81 võit Texas Christian University üle: 18 minutit, 15 punkti, 6 lauapalli, 4 söötu, 1 blokk

3. jaanuaril 72:67 võit Cincinnati üle: 26 minutit, 8 punkti, 8 lauapalli, 4 söötu, 2 vaheltlõiget, 2 blokki

7. jaanuaril 75:56 võit West Virginia üle: 26 minutit, 6 punkti, 7 lauapalli, 2 vaheltlõiget, 3 blokki

„Tunnen ennast nüüd sellise mängijana, nagu peaksingi olema,“ rääkis Veesaar portaalile Tucson.com pärast võitu Cincinnati üle. „Mu esimene aasta oli üsna hüplik ja teisel aastal ei saanud mängida vigastuse tõttu. Aga praegu tunnen ennast platsil suurepäraselt ja ka tiimil läheb läheb hästi.“

„Minutid on kasvanud ja olen paremini mängima hakanud. Tunnen, et suudan seda teha. See aitab,“ lisas ta.

Arizona alustas tänavust hooaega üsna nigelalt ja kui vastu tuli korraliku tasemega ülikool, siis üldjuhul kaotati. Näiteks West Virginiale, kellest viimati kindlalt üle oldi, kaotati novembri lõpus lisaajal 76:83. Toona piirdus Veesaar veel kolme minutiga. Kolmes konverentsisiseses mängus on võistkond jäänud aga alistamatuks.

„Henri läheb aina paremaks ja ta teab, et olen isegi halvematel aegadel temasse uskunud. Olen alati tema suur fänn olnud ja meil on aastate jooksul olnud palju suurepäraseid vestlusi. Ja teate mis? Ta on lõpuks oma võimaluse saanud,“ tunnustas Arizona peatreener Tommy Lloyd hoolealust.

Sotsiaalmeedias spekuleeritakse aina enam, et kui Veesaar jätkab samas vaimus, võib ta huvi pakkuda ka NBA võistkondadele. Viimati olid tema aktsiad nii kõrgel enne Arizonasse siirdumist, mil ta mängis veel Madridi Reali akadeemias. Arizonas tegutseb Veesaar tsentri positsioonil, aga pallur näeb ennast ka suure äärena. Pikkuse kohta on ta plastiline ja atleetlik ning on võimeline ka eemalt viskama.