VARAHOMMIKUNE OTSEBLOGI | Mark Lajal jahib kohta Austraalia lahtiste põhiturniiril

Lajali vastane Faria mängib Austraalia lahtistel karjääris esimest korda ning kohe on saatmas teda edu: avaringis langes Portugali tennisisti ohvriks hollandlane Gijs Brouwer (ATP 192.) skooriga 6:4, 6:3 ja teises kohtumises austraallane Dane Sweeny tulemusega 6:2, 6:2 (ATP 320.).

Lajali ja Faria mäng on kavas kuuenda väljaku kolmanda kohtumisena, kuid klausliga, et see ei alga Eesti aja järgi enne kella 5.00. Kui esimesed kaks mängu venivad, võib see alata ka hiljem. Mängudega tehakse algust kell 2.