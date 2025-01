Indrek Tobreluts Tuuli Tomingase seisundist: kui praegu positiivseid märke ei tule, on MM-il väga keeruline midagi korda saata

Laskesuusatamise MK-sari jätkub juba käimasoleva nädalal lõpus Saksamaal Oberhofis, kus toimuvad individuaalsetest startidest sprint ja jälitussõit. Tobreluts tunnistas etapi eel Õhtulehele, et kuna võistluseid pole olnud, on Tomingase hetkeseisundit raske hinnata, kuid loodetavasti on tehtud samm paremuse sunnas.