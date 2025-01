BLOGI | Tormis Laine slaalomi MK-etapp Madonna di Campiglios ebaõnnestus. „Mul on kõik olemas, et teha järgmisel võistlusel väga hea tulemus“

Laine sõnul rajaolusid süüdistada ei saa. „Nii häid rajaolusid pole sel hooajal slaalomis olnud, see on lihtsalt nõlv, kus esimesest väravast viimaseni tuleb anda endast kõik,“ lisas ta. „Võistlus oli tihe - üks viga oli üks viga liiga palju.

Juba kolme päeva pärast võistleb Laine Adelbodenis, Šveitsis slaalomis ja suurslaalomis. „Mul on kõik olemas, et teha Adelbodenis suurslaalomis väga hea tulemus,“ ütles Laine. „Vaatamata sellele, et olen sel hooajal treeningutes keskendunud just suurslaalomile, olen ka slaalomis kõrgetele kohtadele sõitmisele väga lähedal.“