„See läks üle piiri.“ Klæbo poseeris kommireklaamis poolaalasti

Orkla, kellele Nidar kuulub ja kes vastutab nende turunduse eest, vabandas, et videoklipp tekitas inimestes niivõrd negatiivseid emotsioone. Samuti kinnitati, et reklaam võetakse kõikidest kanalitest maha.

„Nidar peaks olema mänguline, aga me ei taha kindlasti kedagi provotseerida. Oleme avatud kõikidele arvamustele,“ sõnas Orkla kommunikatsioonijuht Elisabeth Aandstad Ekheim Norra ajaleht VG-le.

Turundusõigusele spetsialiseerunud advokaat Frode Elton Haug avaldas samuti VG-le arvamust, toonitades, et kõnealuse reklaamiga mindi üle piiri. „See on toode, mis tõmbab ligi lapsi ja noori, kuna reklaamitakse kommi. Seetõttu on olukord eriti problemaatiline,“ rääkis ta.