Eesti U18 korvpallikoondise põhitegija pääses Euroliiga noorteturniirile

16-aastane ja 202 cm pikkune Adamson on Next Generation Müncheni võistkonna nimekirjas. Tegemist on tiimiga, mis pannakse kokku andekamatest palluritest, kes Euroliiga noorteturniiridel mängivatesse akadeemiatesse ei kuulu.

Next Generation Müncheni võistkonna koosseisus on ka pallureid Lätist, Leedust, Soomest, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Kreekast ja Suurbritanniast. Peatreener on endine Euroliiga mees Dogus Balbay (Türgi), abitreenerite seas on samuti Euroliigas mänginud Danilo Barthel (Saksamaa).