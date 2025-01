Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste avaetapil osaleb ka Martinš Sesks

„Rallil on lõike, mida pole ammu sõidetud, ja on ka selliseid, mida pole kunagi varem kasutatud. Muidugi on sees klassikalised kohad, kuid me ei tee trassi kunagi varasematest aastatest copy-paste meetodil. Alati püüame midagi muuta ja lisada, et oleks huvitav nii võistlejatele kui pealtvaatajatele,“ kommenteeris võistluse eel Rally Aluksne üks korraldaja Renārs Salaks autorallyl.lv vahendusel.