Eurosarjas särava Sloveenia satsiga liitunud Tamm: klubi ambitsioonid on suured

Eelmisel kevadel Sloveenia tšempioniks tulnud Olimpia hoiab ka tänavu sealses meistrisarjas esikohta ning konverentsiliigas edenes meeskond alagrupist edasi 16 parema sekka, kus nad võtavad veebruari keskel mõõtu Bosnia klubiga Banja Luka Borac. „Nagu eestlastel ikka, oli minu vastu huvi ka Poola kõrgliigast, aga kui Ljubljana tuli, siis oli kohe algusest peale tunne, et see on õige koht. Kõik, mida ma oma järgmisest klubist tahtsin, oli olemas,“ ütles sel nädalal Sloveeniasse jõudnud Tamm Delfile.