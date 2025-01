AMETLIK | Alex Matthias Tamm liitus Sloveenia tippklubiga

„Mul on väga hea meel liituda Olimpijaga. Usun, et olen tulnud õigel ajal õigesse kohta,“ rääkis Tamm klubi pressiteate vahendusel. „Meeskonna hooaja esimene pool oli väga edukas ning olen siin, et aidata neil eesmärke täita. Olimpija on tippklubi, kes tahab tiitleid võita.“

„Mul on väga hea meel, et Alex on meie juures,“ lisas klubi spordidirektor Gorab Boromisa. „Olen teda juba mõnda aega jälginud. Vaatasin teda ka kohapeal, kui Eesti koondis mängis Slovakkiaga. Ta on väga tugev ning jõuline ründaja, kel on kõrge jalgpalliintelligents. Usun, et ta on meie jaoks just selle profiiliga mängija nagu otsisime.“