Prantsusmaa maailmameistriks tüürinud Deschamps paneb ameti maha

56-aastane prantslane on kodumaa koondist juhendanud alates 2012. aastast. Sellega on ta juba praegu kõige pikema staažiga Prantsusmaa koondise peatreener.

„2026. aastal saab see minu jaoks läbi. Minu peas on otsus väga selge,“ rääkis Deschamps kohalikule telekanalile TF1. „Olen oma aja ära teinud ja püüdnud kire ning pühendumusega Prantsusmaad tipus hoida.“

„Samas peab inimene aru saama, millal on aeg lõpetada. Kõige olulisem on, et Prantsusmaa püsiks tipus edasi nagu me oleme pikki aastaid teinud,“ lisas 2021. aastal UEFA rahvuste liiga võitnud peatreener.