Sébastien Loeb diskvalifitseeriti Dakari rallilt, tiim apelleeris otsuse

Rallilegend Sébastien Loeb tegi Dakari ralli kolmandal kiiruskatsel avarii, mille järel suutis küll finišisse tulla, kuid Dakari võistlust ta jätkata ei saa. Nimelt leidis FIA (rahvusvaheline autoliit) tehniline delegaat, et prantslase Dacia võistlusmasin on saanud nii palju kannatada, et sellega pole ohutu jätkata.