Kas Milano-Cortina olümpiamängud kolivad osaliselt USA-sse? „See on meie plaan B“

Lisaks olümpia suusahüppekeskuse ehitusega seotud probleemidega on küsimärgid üleval ka Cortina d’Ampezzos asuva bobi- ja kelguraja renoveerimise osas.

Nimelt pole veel kindel, et kõnealune keskus õigeks ajaks võistlusvalmiks suudetakse ehitada. Nii on ametliku varuvariandina üles antud Lake Placidi võistluskeskus USA-s.

2023. aasta lõpus avaldas Milano-Cortina mängude korraldustiim, et rahaliste probleemide tõttu on ehitus ajutiselt pooleli. Mullu veebruaris tööga siiski alustati, kuigi rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) hoiatas toona, et nii lühikese ajaga pole varem sellist keskust valmis saadud, meenutas Yahoo Sports.

Välismeediast tulevate teadete kohaselt on viimased märgid siiski positiivsed. Ehituse eest vastutav Simico firma kinnitas detsembris, et võistluskeskus on 67% ulatuses valmis.

Ameeriklased on siiski valmis vajadusel bobi-, kelgu- ja skeletonisõitjaid ise võõrustama. „Lake Placid on meie ametlik plaan B,“ vahendas France24 korraldajate sõnu. „Seda aga vaid juhul, kui ei saa Cortinasse minna. See olukord on siiski välistatud praeguse info põhjal, et töö käib planeeritult edasi.“

Lake Placidis on varasemalt olümpiamänge korraldatud 1932. ja 1980. aastal.

