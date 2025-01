Neuville kutsus Tänakut ja Fourmaux’d üles rohkem meeskonnale mõtlema: oleme kõik vigu teinud

„Peame õppima sellest, mis Jaapanis juhtus. Kui me ei tee seda, on see viga,“ sõnas Neuville DirtFishile antud intervjuus.

Eelmise rallihooaja lõpetanud Jaapani etapil olid mängus veel mõlemad MM-tiitlid. Sõitjate tiitli nimel heitlesid tiimikaaslased Neuville ja Ott Tänak. Meeskondlikus arvestuses käis tihe võitlus Hyundai ja Toyota vahel.

Kõik muutus pühapäeva hommikul, kui Jaapani rallit juhtinud Tänak esimesel katsel keerulistes oludes teelt välja sõitis ja katkestas. Neuville kindlustas sellega omale esimese maailmameistritiitli. Ühtlasi tõusid kõvasti Toyota aktsiad võita meeskondlik karikas. Lõpuks jäigi Jaapani autotootja kolme punktiga peale.

„Pole ilmsemat näidet kui Jaapan. Kui me sellest ei õpi, siis ma ei tea, mida teha saan. Peame mängima (meeskonna)mängu, see on oluline,“ jätkas belglane. „Meil olid kõik kaardid olemas, et Jaapanis hästi läheks. (Hyundai) esimees ja suur boss olid kohal. Ja meil läks valesti.“

„Meil oli Toyotas võimalusi võita ralli, meeskondlik ja sõitjate tiitel. Lõpuks jäi meil ainult sõitjate karikas kätte,“ jätkas Neuville. „Olin pettunud, sest kogu tiim ootas kõike väga ja oli kogu aasta töötanud selle nimel. See on juhtunud ka minuga. Teeme kõik vigu ja ma ei süüdista kedagi, kuid ehk oleks strateegia tulnud kindlamini paika panna.“

Hyundai on uueks hooajaks teinud mitu muutust. Näiteks lahkus võistkonnast WRC programmi juht Christian Loriaux ning tiimi mänedžerina naases Hyundaisse Pablo Marcos, kes vahepeal töötas M-Spordis.

Kui seni on Lõuna-Korea autotootja tiim panustanud kahele põhisõitjale ja kolmandat autot mitme mehe vahel jaganud, siis tänavu on neil kolm sõitjat, kes kogu aasta kaasa teevad. Lisaks Tänakule ja Neuville’ile palgati võistkonda Adrien Fourmaux.

Samas pole välistatud, et osadel rallidel on stardis ka neli meest. „Meil on loomulikult kõva koosseis. Usun ka, et neljas mees oleks samuti abiks,“ märkis Neuville. „Seda eriti arvestades, et Toyota on osadel etappidel stardis viie autoga.“