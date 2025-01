TIPPHETKED | Keila Coolbet kaotas tõelises trilleris napilt Liepajale

78:77 lõppenud mängus oli Keila Coolbeti parim kaksikduubli kirja saanud Artem Kovalov, kes kogus 21 punkti ja 11 lauapalli. Teda toetasid Tautvydas Kupstas ja Erik Makke, kes said vastavalt kirja 21 ja 20 punkti.

Mängu käik:

Kolmandal mänguperioodil jätkus kohtumine põnevalt, kui kumbki tiim oma paremust maksma ei suutnud panna. Viimasele veerandile mindi vastu Keila 61:59 eduseisus. Viimase veerandaja olemus oli sarnane esimese kolmega. Mängu lõpus jäi Coolbet aga taha ning neile terendas kaotus. Viimasel sekundil sai Coolbet siiski proovida, kui Makke ründelaua järel palli korvi üritas suunata. See siiski ei tabanud ning Liepaja 78:77 oli tõsiasi.

Enne mängu

Peep Pahvi tüüritav Keila Coolbet (7-8) on ühisliiga tabelis kaheksandal kohal. Nende ees seitsmes on just Liepāja, kelle saldoks kaheksa võitu ja kaheksa kaotust.