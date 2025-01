TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Alexela võõrustab kodus Viimsit

„Meeskond on vahepeal saanud puhata ja treenida ning valmistuda hooaja teiseks pooleks. Usun, et mängupaus tuli meeskonnale kasuks ja suutsime teha vajaminevad korrektuurid, et leida enda õige mängumootor ülesse,“ sõnas mängu eelvaates TalTech/Alexela abitreener Kris Killing. „Viimsiga kohtume juba sellel aastal kolmandat korda ja tegemist on igati võitlusliku meeskonnaga. Neil on küll olnud palju muresid haiguste ja vigastustega, aga Viimsi on alati olnud kõigi meeskondade jaoks ebameeldiv vastane. On oodata põnevat lahingut Nõmme mändide alla, seega ootame kõiki saali!“