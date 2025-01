BLOGI | Mark Lajal pääses raske võiduga Australian Openi kvalifikatsiooni kolmandasse ringi

Sarnaselt Lajalile on Faria jaoks kolmandasse eelringi pääsemise näol tegemist elu parima Australian Openi tulemusega. Sama kaugele jõudis ta ka eelmise aasta French Openil. Wimbledonis ja US Openil on ta jäänud pidama kvalifikatsiooni avaringi. Lajalil seevastu on ette näidata üks põhiturniiri avaring eelmise aasta Wimbledonilt.