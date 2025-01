Itaalia meedia: Tunjov lahkub Pescarast, huvilisi on ka Belgiast ja Poolast

Soccernet kijrutab, et kuigi Tunjovi leping kehtib järgmise aasta suveni, arvab kohalik meedia, et eestlane tehakse rahaks sel talvel. TuttoPescaraCalcio ja TuttoAscoliCalcio seostavad teda liigakaaslaste Campobasso ja Ascoliga, kes on Serie C B-grupis vastavalt 9. ja 11. positsioonil, Pescara on hetkel 3. kohal. Lisaks kirjutatakse, et Tunjovi uueks sihtkohaks võib olla ka Belgia või Poola.