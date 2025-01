KOMMENTAAR | Maailm lisab tippsporti miljoneid, me jääme rongist maha

Kui Pariisi olümpia läbi sai, algas paljudes riikides möll, sest tulemused olid kehvad. Medaliteta naasnud Eestis ei alanud, sest oldi rahul. Paljud suured väljaanded tõdesid, et medal ei tähenda midagi, tähtis on emotsioon ja esikümnekohad. Isegi Eesti olümpiakomitee pani Pariisi koondisele, mis oli suvemängudel taasiseseisvunud Eesti väikseim, hindeks „hea“. Seega jääb üle vaid aplodeerida – vingelt panime, jätkame samas vaimus, peaasi et emotsiooni oleks.