Ukraina võimlemistäht tunneb „bordellis“ elavatele venelannadele kaasa

Ning kosjakaubast keeldumine tähendanuks sisuliselt ka sportlaskarjääri lõppu. „Seal on ikka täiesti kohutav olukord, sest kui treeneril on täielik võim, siis sa ei tohi suud lahti teha. Treener Vieneri käe all on võimatu arvamust avaldada,“ sedastas ukrainlanna.