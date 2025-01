Tagajalgadele tõusnud Calgary olümpia telliskividoonorid said sõjas linnaga võidu

Eelmisel aastal teatas Calgary linnavalitsus, et väljak läheb täielikult renoveerimisse ning seoses sellega lähevad hävitamisele ka paljudele inimestele suure emotsionaalse väärtusega telliskivid, mis nad omal ajal väljaku ehituseks annetasid.

Linnakodanikes tekitas otsus paksu pahameelt ning osad inimesed hakkasid telliskive ka omal jõul väljakust välja kiskuma. See linnavalitsusele aga kuidagi ei sobinud, mistõttu otsustati, et nii paljud kivid kui päästeta suudetakse, jagatakse kodanikele tagasi.

Ühe detsembrikuu nädala jooksul sai linn telliskividele ligi 8000 taotlust, millest 70 protsenti ka rahuldati. Linna esindajate sõnul on selline protsent igati uhkustamist väärt, arvestades et iga kivi kuuest küljest viis oli kaetud mördiga ning ainsad puhtad küljed on olnud 36 aastat erinevate ilmastikutingimuste ja sealt pealt läbi käiva liikluse meelevallas.