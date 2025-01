Antetokounmpo vajas mängu ajal kolme õmblust, kuid tegi ikkagi kolmikduubli

Antetokounmpo vigastas seejuures esimesel poolajal sõrme nii tõsiselt, et see vajas kolme õmblust. Korvpallitäht sai väikese sõrme trauma, kui lõi kaitsemängu ajal käe vastu korvirõngast.

„Minuga on kõik korras,“ ütles Antetokounmpo mängu järel ajakirjanikele. „Mu sõrm on kuidagi tuim, aga minuga on kõik korras. Sain teist poolaega mängida, need olid lihtsalt õmblused.“