Olümpiavõitja on pettunud, et Tour de Skil tegid ilma 36-aastased suusatajad

Venelanna arvates on suusatuuril domineerinud suusatajad selgelt liiga vanad. Pühapäeval lõppenud Tour de Ski võitis tippsporti naasnud 36-aastane norralanna Therese Johaug. Teise koha sai tema koondisekaaslane Astrid Öyre Slind (36), kolmandaks tuli ameeriklanna Jessie Diggins (33).

„Olen mures, et tippnimed, eriti pikematel distantsisõitudel, on nii vanad,“ ütles Stepanova Dagbladetile.

Eriti murelikuks tegi venelanna Toblachis peetud 15 km jälitussõit, kus esikolmikus olid Slind, Johaug ja Niskanen. Stepanova toob välja, et selle kolmiku koguvanus on lausa 108 aastat.

„Ma arvan, et see tõestab, et murdmaasuusatamises pole piisavalt rahvusvahelist konkurentsi ja raha ei liigu,“ leiab Stepanova.