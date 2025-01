Wimbledoni valitsev tšempion Austraalia lahtistel ei mängi

„Kahjuks ei ole mu seljavigastus, mis mind eelmise hooaja lõpus vaevas, ikka veel täielikult paranenud. See on pettumus, sest mulle meeldib Melbourne’is mängida ja mul on eelmisest aastast nii suurepärased mälestused, kui jõudsin veerandfinaali. ... Teen kõvasti tööd, et peagi väljakule naasta,“ teatas Krejcikova, kes on hetkel maailma edetabelis 10. kohal.