Norra suusatäht peab Trondheimi MMi vahele jätma

28-aastane Weng pole võistelnud juba neli nädalat. Jõulupühade ajal avalikustas ta Norra meediale, et põeb mononukleoosi. Toona lootis norralanna veel, et tal on lootus kodustel tiitlivõistlustel kaasa lüüa, kuid tänaseks on tema seisukoht muutunud.