Ott Tänak võib ootamatult saada ka kolmanda tiimikaaslase

„Peame endiselt läbirääkimisi Hyundaiga, kuid vaatame ka teisi võimalusi, olles avatud teistele sarjadele, et näha, millised valikud on saadaval,“ teatas Lappi sotsiaalmeedia vahendusel.

„Nii et olukord on endiselt täiesti lahtine, mis pole hea. Teisest küljest on see aga väga vabastav tunne, kui sa pole millegagi seotud. Nüüd naudime talvepäevi ja vaatame, kas lähinädalatel lähevad plaanid üht- või teistpidi. Kui on õige aeg, teeme uue postituse,“ lisas 33-aastane Lappi, kes võidutses mullu Rootsi MM-rallil.