Homoseksuaalne kohtunik tegi MM-i finaalis ajalugu

Nimelt on Huw Ware esimene noolemängu MM-i finaalis õigust mõistnud kohtunik, kes on avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud.

31-aastase Ware’i sõnul on tema teekond tippu kulgenud küll üle kivide ja kändude, kuid britt loodab, et tänu uuele tähisele õnnestus tal inspireerida nii oma kolleege, mängijaid kui ka pealtvaatajaid.

„Eriti karjääri algusaastatel kogesin palju raskeid momente, aga see on imeline, kuidas noolemäng on aastatega paremuse poole liikunud. See oli mu elu üks suuremaid austusavaldusi, kui sain finaalis mängijad lavale kutsuda ja lõpuks tšempioni välja hõigata,“ rääkis kohtunik BBC-le.

Ware on samuti väga õnnelik, et viimastel aastatel on LGBTQ+ kommuuni liikmed saanud spordivõistlustel ühe tähtsamaid rolle.

„Kui mõelda diskussioonile, mida LGBTQ+ inimesed on spordiväljal põhjustanud, siis ilmselt see leek veel niipea ei kustu. Loodetavasti suudan sellele kaasa aidata, et müürid saaksid lõplikult maha murtud,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada