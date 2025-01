VIDEO | Kohtunike otsus parandas eestlaste kohta Dakari rallil

Eile õhtul kohtunike poolt tehtud otsuste kohaselt muutus aga Dakari ralli teise katse lõppjärjestus ja sellega ka Männama ja Lepiku koht. Maratonkatse esimese päeva lõpul toimunud tankimise juures pidid osad sõitjad seal olnud järjekorra tõttu ootama rohkem kui ette nähtud ja seal kulutatud aeg anti neile tagasi. Männama ja Lepik said seetõttu tagasi 7 minutit ja 9 sekundit ning sellega tõusid nad kiiruskatsel 13. kohale (+40.34). Katse võidu said samuti aega tagasi saanud Rokas Baciuska ja Oriol Mena.

Üldarvestuses paranes eestlaste koht samuti, see on nüüd 15. ja vahe liidrite, Henk Lategani ja Brett Cummingsiga on 48 minutit ja 34 sekundit.

Eestlased õpetasid Sainzile kokakunsti

„See oli päris korralik katsumus, kokku kahe päeva peale 11 tundi sõitu. Esimene päev oli küll selline, et tundus, et see ei saagi läbi. Midagi erakordset meil ei juhtunud. Esimene päev võtsime teadlikult rahulikumalt, et ikkagi pikk sõit. Düünides oli algus natuke rabe, õnneks kinni ei jäänud kuigi võimalusi oli,“ rääkis Männama pärast maratonkatset.